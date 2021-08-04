Программист Бакаидов сообщил ФАН, планирует ли он обратиться в полицию из-за скандала

Известный программист, включенный изданием Forbes в список 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет, Иван Бакаидов рассказал ФАН, планирует ли он обратиться в полицию с жалобой на водителя маршрутки, который чуть не высадил его из автобуса.

Все произошло в Санкт-Петербурге 3 августа. Молодой человек из-за дождя решил отказаться от поездки на такси и выбрать общественный транспорт. На одной из остановок он сел в маршрутное такси К-322, однако водитель начал выгонять его обратно на улицу под дождь лишь из-за того, что он не смог из-за своей болезни (ДЦП) ничего ответить. Через 500 метров водитель остановил транспортное средство и потребовал, чтобы молодой человек вышел.

За программиста заступился один из пассажиров. Бакаидов написал в своем Instagram, что испугался маршрутчика, которому даже не ничего сказать. ФАН удалось связаться с Иваном Бакаидовым. Он рассказал, собирается ли обращаться в полицию из-за произошедшего, а также писать жалобу в компанию ХТК «Питеравто», водитель которой хотел его высадить.

«Пока не планирую. По-моему, общественный резонанс это сделает», — рассказал Иван Бакаидов в интервью ФАН.

Ранее в «Питеравто» подтвердили, что Бакаидов не обращался к ним с жалобой. Оператор компании подчеркнула, что никто не звонил на горячую линию.