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Десантники ВСУ провели учения у границы с Крымом

  /   Обновлено: 04 августа 2021 13:43
Армия
Десантники ВСУ провели учения у границы с Крымом
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 августа. Десантники и резервисты Вооруженных сил Украины провели учения у границ с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

В ходе маневров украинские военные отработали действия на наблюдательных постах и их усиление резервными подразделениями. Кроме того, военнослужащие при поддержке артиллерии провели наступление на позиции условного противника на сложных участках местности.

Стоит отметить, что украинские военные регулярно проводят учения вблизи границы с Россией в районе Крыма. Так, 21 июля 2021 года подразделения противовоздушной обороны ВСУ приняли участие в тактических маневрах, в ходе которых отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей, передает RT.

Напомним, в марте 2014 года Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума. В ходе голосования большая часть жителей поддержала воссоединение республики с Россией.

При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что референдум о статусе полуострова соответствовал всем нормам международного права, отмечая, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

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