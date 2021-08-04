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Семьи погибших на Каменском химкомбинате получат по 1 млн рублей
Общество
Семьи погибших на Каменском химкомбинате получат по 1 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 4 июля. Материальную помощь в размере 1 млн рублей получат семьи всех погибших при ЧП, произошедшем на химкомбинате в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Распоряжение о выплатах уже подписал глава региона. 

Как отметили в пресс-службе губернатора Василия Голубева, средства, выделенные из областного бюджета, будут направлены на оказание единовременной материальной помощи членам семей семи умерших работников. На каждого погибшего предусмотрена выплата по 1 млн рублей.

4 июля в Каменске-Шахтинском объявлен днем траура. В городе приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия.

Ранее ФАН сообщал, что все семеро пострадавших при взрыве на химическом заводе «Каменский» в Ростовской области скончались в больнице. По сообщению источника в региональных правоохранительных органах, после того, как рабочих доставили в медучреждение, у всех них диагностировали сильнейшие химическое ожоги.

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губернатор ростовская область материальная помощь погибшие на химкомбинате
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