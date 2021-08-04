«Кормят на убой»: туристка боится, что после Дагестана ее не примет муж

Махачкала, 4 августа. Туристка из Владимирской области, побывавшая в Дагестане, выразила восхищение вкусом и объемами порций местных блюд. Она опасается, что супруг может не принять ее после посещения северокавказской республики.

«Кормят здесь на убой. Я думаю, меня муж просто не примет, скажет, что не его жена. Очень вкусно все», — сказала Капитолина Колотуша в эфире РГВК «Дагестан».

Женщина призналась, что хотела посетить республику еще в 2020 году, но тогда помешали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Сейчас она побывала на основных достопримечательностях региона и заявила, что не жалеет о решении приехать в Дагестан.

«В восторге, люди приветливые, живем в очень хороших условиях, прекрасное море, солнечно и тепло», — добавила туристка.

В начале летнего сезона в минтурезме Дагестана ФАН сообщали, что за первые пять месяцев 2021 года республику посетили почти 250 тысяч туристов. При этом только в период майских выходных в регионе побывали около 100 тысяч гостей, что является рекордным показателем. В ведомстве отметили, что туристический поток в Дагестан растет в последние несколько лет в среднем на 15-20% ежегодно. Даже в прошлом году, когда границы были закрыты из-за пандемии коронавируса, республике удалось принять не меньше туристов, чем годом ранее.

Наибольшим спросом у гостей пользуются Сулакский каньон, крепость в Дербенте, а также ряд исторических памятников в Дахадаевском, Шамильском, Гунибском и в других районах. Особый интерес у туристов вызывает аул Гамсутль, в котором не осталось ни одного жителя, но сохранились оригинальные старинные постройки.

Ранее ФАН сообщал, что гостья Дагестана из Подмосковья заметила существенные отличия в продуктах питания в республике и в Московском регионе. По ее словам, еда в Дагестане значительно вкуснее.