Правительство выделило около 4 млрд рублей на программу «Пушкинская карта». События дня

На программу «Пушкинская карта» выделено около 4 миллиардов рублей Правительство РФ выделило около 4 миллиардов рублей на запуск программы по посещению театров и музеев «Пушкинская карта». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. «По инициативе президента с 1 сентября в России стартует новая культурная программа «Пушкинская карта». С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет», — говорится в сообщении. «Пушкинская карта» — это специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Средства на счет таких карт будет направлять государство. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3000 рублей. Подать заявку на оформление карты можно будет с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг. Всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут около 13 миллионов человек.

Украинская делегация прибыла в Вашингтон для подготовки визита Зеленского mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита украинского лидера. Прием Владимира Зеленского у президента США Джо Байдена намечен на 30 августа. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, у обеих сторон накопился порядочный список важных для обсуждения тем. Также делегация страны проведет встречу с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и местными экспертами.

На Олимпиаде в Токио за сутки выявили 29 новых случаев COVID-19 instagram.com / @anna__chernysheva_ 29 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки на Играх в Токио. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Олимпиады в среду, 4 августа. С начала июля общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией среди лиц, задействованных в Играх-2020, достигло 327. Беда не обошла стороной и российскую сборную. 19-летняя спортсменка Анна Чернышева — единственная российская каратистка, попавшая на Олимпиаду в Токио — не выступит на соревнованиях из-за положительного теста на коронавирус. Напомню, Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.