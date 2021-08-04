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Климатолог Чернокульский назвал главное негативное последствие волн жары
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Климатолог Чернокульский назвал главное негативное последствие волн жары
Общество
Климатолог Чернокульский назвал главное негативное последствие волн жары
pixabay.com  /  geralt

Москва, 4 августа. Аномальная жара будет все чаще приходить в Россию и может повлечь за собой серьезные последствия, предупредил климатолог Александр Чернокульский.

Лето 2021 года выдалось необычно жарким для россиян. Жители страны спасались от аномальной жары в городских водоемах, фонтанах, сидя дома под кондиционером и всеми другими возможными способами. Такие изменения погоды не пройдут бесследно, уверен климатолог.

Теплые ночи станут одним из главных негативных последствий аномальной жары. Столбики термометров не будут падать ниже 20 градусов тепла. Жители городов будут ощущать на себе это изменение больше людей из сельской местности, спрогнозировал Чернокульский в комментарии «Парламентской газете».

Изнурительно жаркая погода пришла в Ростовскую, Тамбовскую, Воронежскую, Липецкую, Волгоградскую области, а также Краснодарский край и ряд регионов Поволжья в начале августа. Последний месяц лета будет теплым для большинства регионов России, заявили в Гидрометцентре.

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россия последствия аномальная жара
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