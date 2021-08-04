Две маленькие девочки попали в больницу после ДТП в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 августа. Во время серьезной аварии в Сосновом Бору пострадали три человека. Один из них — трехлетняя гражданка США.

Согласно предварительной информации, автомобилистка на Peugeot не справилась с управлением из-за неправильно выбранной скорости и вылетела с трассы в кювет. Машина столкнулась с деревом.

В салоне находились 66-летняя пенсионерка, ее семилетняя внучка и трехлетняя гражданка США, которая приехала с мамой к бабушке из Америки. Все трое с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

У пожилой пациентки диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и еще несколько переломов, однако от госпитализации женщина отказалась. Вместе с ней отпустили и ее внучку.

Трехлетняя малышка остается в медучреждении: у нее диагностировали оскольчатый перелом лобной кости, подозрение на множественные переломы ребер, оскольчатый перелом бедренной кости и другие травмы. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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