СК возбудил дело по факту избиения зампрокурора в Выборге

Санкт-Петербург, 4 августа. Сотрудник прокуратуры пострадал от рук злоумышленников, находясь в одном из городских кафе. По данному факту возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Следователи считают, что работник надзорного ведомства приехал в заведение общепита для проведения проверки. У него была информация о том, что сотрудникам якобы не платили зарплату.

Группа злоумышленников попыталась помешать законной деятельности правоохранителя, избив его руками и ногами. Подозреваемые задержаны, СК будет требовать в суде ареста для фигурантов.