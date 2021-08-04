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СК возбудил дело по факту избиения зампрокурора в Выборге

  /   Обновлено: 04 августа 2021 12:40
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения зампрокурора в Выборге
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК по Калининградской области

Санкт-Петербург, 4 августа. Сотрудник прокуратуры пострадал от рук злоумышленников, находясь в одном из городских кафе. По данному факту возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Следователи считают, что работник надзорного ведомства приехал в заведение общепита для проведения проверки. У него была информация о том, что сотрудникам якобы не платили зарплату.

Группа злоумышленников попыталась помешать законной деятельности правоохранителя, избив его руками и ногами. Подозреваемые задержаны, СК будет требовать в суде ареста для фигурантов.

 

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прокуратура избиение кафе
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