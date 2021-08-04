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Три основные ошибки при сдаче экзамена на права назвали в МВД России

  /   Обновлено: 04 августа 2021 12:32
Общество
Три основные ошибки при сдаче экзамена на права назвали в МВД России
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 4 августа. После введения новых правил сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения всего 13% кандидатов прошли тест с первого раза, рассказали в МВД России.

Граждане чаще всего допускают три ошибки. Ученики не уступают дорогу другим участникам движения, пересекают сплошную линию при парковке, а также не включают или включают не вовремя сигнал поворота. Экзаменуемые нередко дезориентированы из-за секретности маршрута, рассказали правоохранители в комментарии изданию «Коммерсантъ».

«Слабо подготовленные кандидаты демонстрируют дезориентацию при управлении транспортным средством в постоянно меняющихся условиях движения», — подчеркнули в МВД.

Всего с апреля по июль 2021 года свыше 148 тыс. жителей России прошли испытания с первого раза. Весной в РФ начал действовать новый регламент, согласно которому будущие автомобилисты должны демонстрировать навыки парковки, разворота в ограниченном пространстве и начала движения на подъеме в реальных условиях.

ГИБДД Севастополя проанализировала данные о результатах сдачи экзамена на права. Оказалось, что более 70% претендентов не справляются с практической частью с первого раза.

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