Леонков рассказал, как ракеты Х-95 повысят защищенность российских границ

Москва, 4 августа. В России разрабатывается новейшая ракета воздушного базирования Х-95, которая будет обладать уникальными боевыми характеристиками, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Достоверной информации о новом ракетном оружии для ВКС РФ пока немного, сообщил Леонков в интервью изданию «ПолитЭксперт». Однако определенные выводы о параметрах и назначении Х-95 можно сделать заблаговременно, полагает коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества».

«Ракета большой дальности, понятно, что она будет авиационного базирования, крылатой, гиперзвуковой, то есть ее дальность будет превышать параметры известных управляемых ракет класса «воздух-воздух» большой дальности», — рассказал Леонков.

По его мнению, дальность уверенного поражения любых целей с помощью X-95 будет составлять не менее 300 километров, а скорость полета новой ракеты будет превышать звуковую в шесть и более раз. Леонков объяснил, что «ставка на гиперзвук» повысит защищенность российских границ благодаря возможности уничтожать любые средства вражеского нападения на дальних подступах к РФ.

Ранее индийские военные эксперты признали безусловное лидерство России в деле разработки гиперзвуковых ракет. О необходимости гиперзвуковых ракет для вооружения самолетов стратегической авиации ВКС РФ сообщал сайт 360.tv.ru.