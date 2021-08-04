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Египет поддержал «исторические меры» президента Туниса на пути к стабильности
Африка
Египет поддержал «исторические меры» президента Туниса на пути к стабильности
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Каир, 4 августа. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри выразил поддержку президенту Туниса Каису Саиду на пути к безопасности. Об этом он заявил во время визита в североафриканскую страну.

Глава МИД поприветствовал действия тунисского лидера, которые направлены на выполнение воли его народа и обеспечение стабильности страны и ее наилучших интересов.

«Египет уверен в мудрости Каиса Саида и его способности неуклонно вести этот конституционный путь», — говорится в заявлении министра.

Президент Туниса в свою очередь подчеркнул заинтересованность государства в постоянном укреплении связей и координации с Каиром.

«Стабильность и безопасность Египта тесно связаны со стабильностью и безопасностью Туниса», — уточнил лидер республики.

Каис Саид также поблагодарил Каир за солидарность в борьбе с распространением коронавируса. По указу президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в столицу североафриканского государства направлены более 30 тонн медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

В конце июля президент Туниса объявил о ряде решений, приостановив работу парламента, в котором доминировала исламистская партия «Ан-Нахда». Также он освободил от должности премьер-министра Хишама Машиши.

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