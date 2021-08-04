Вдова Караченцова покаялась перед директором «Ленкома» за обвинения в покушении

Москва, 4 августа. Вдова Николая Караченцова — актриса Людмила Поргина — извинилась перед директором «Ленкома» Марком Варшавером. Артистка заявляла, что Варшавер угрожает ей расправой «за правду».

В начале лета вдова Караченцова обвинила Марка Варшавера, который занимает пост директора «Ленкома» с 1986 года, в разрушении театра. Сначала Поргина написала большую статью, в котором выступила с критикой действий Варшавера. Позже в одном из интервью она заявила, что начала получать угрозы от директора «Ленкома». По словам актрисы, Марк Варшавер готов расквитаться с ней «за правду», которую она осмелилась публично раскрыть.

«Он сказал, что меня уничтожит, не будет платить зарплату. Когда я написала статью о театре, я сразу всех предупредила: если меня собьет машина, знайте, кто это», — отмечала Людмила Поргина.

Ошарашенному Марку Варшаверу пришлось оправдываться после заявлений вдовы Караченцова. Он назвал слова Поркиной «гнусной ложью», пишет «Культуромания». По его словам, никто не собирался увольнять актрису из «Ленкома», а также лишать ее заплаты. Директор театра отметил, что Людмила Поргина до сих пор является частью труппы «в память о ее великом муже».

Недавно Варшавер сообщил, что вдова Караченцова покаялась перед ним за обвинения в покушении. Директор «Ленкома» отметил, что актриса признала свою вину, поэтому конфликт можно считать исчерпанным.

Ранее Людмила Поргина нелестно отозвалась о творчестве режиссера Константина Богомолова. По словам актрисы, в России давно не выходили спектакли, которые потрясли бы мир или хотя бы Москву.