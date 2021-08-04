Британскому чиновнику ограничили доступ к гостайне после потери документов о Defender

Лондон, 4 августа. Британский чиновник Ангус Лэпсли вернулся к работе в МИД после потери документов об эсминце Defender, который нарушил территориальные воды России.

Лэпсли потерял секретные документы о Defender около остановки общественного транспорта в графстве Кент. Газета The Times выяснила, что чиновник прежде работал в британском МИД, а затем был переведен в министерство обороны. После потери важных документов он вернулся на службу во внешнеполитическое ведомство.

Ангусу Лэпсли ограничили доступ к государственной тайне после этого случая. Многие британские чиновники удивлены тем, что Лэпсли вообще сохранил работу в правительстве.

Также издание уточняет, что Лэпсли претендовал на пост постоянного представителя Великобритании при НАТО. Однако после утери документов ему не стоит рассчитывать на карьерный рост. Тем не менее, The Times утверждает, что у чиновника остаются шансы на «реабилитацию».

Ранее сообщалось, что американский дипломат Джордж Кент пригрозил вторжением ВМС США в территориальные воды Крыма, как это сделали их коллеги из Британии. По его словам, такие действия Соединенные Штаты предпринимают для обеспечения права на свободную морскую навигацию.