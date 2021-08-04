Сотрудники Росрыболовства сядут в тюрьму за незаконный вылов осетра в Енисее

Красноярск, 4 августа. Суд рассмотрел уголовное дело сотрудников Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которые занимались незаконным выловом рыб и их продажей.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, незаконной рыбалкой осетровых начальник отдела и госинспектор занимались в 2015-2016 годах на Енисее в Туруханском районе.

Незаконный улов они транспортировали через знакомого сотрудника аэропорта Подкаменная Тунгуска в Красноярск, обходя обязательные процедуры оформления груза. Браконьеров вычислили сотрудники Сибирского линейного управления МВД России.

Уголовное дело рассматривалось на протяжении двух лет. В итоге начальник отдела получил пять лет и десять месяцев лишения свободы, а также штраф 700 тыс. руб., госинспектору назначили пять лет заключения и штраф 500 тыс. руб.

Ранее браконьеры незаконно установили рыболовецкие сети на реке Чеховке, на юге Сахалина. Злоумышленники полностью перекрыли нерестовую рыбу.