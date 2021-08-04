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Семин стал главным тренером «Ростова» вместо ушедшего в сборную Карпина

  /   Обновлено: 04 августа 2021 12:25
Спорт
Семин стал главным тренером «Ростова» вместо ушедшего в сборную Карпина
wikipedia.org  /  Aleksandr Osipov / CC BY-SA 2.0

Ростов-на-Дону, 4 августа. Российский тренер Юрий Семин стал новым наставником футбольного клуба «Ростов». Он сменил на этом посту Валерия Карпина, которого назначили главным тренером сборной России.

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что контракт с Семиным заключен на два года. Тренер трижды завоевывал чемпионский титул с московским «Локомотивом» и шесть раз выигрывал Кубок России. Кроме того, новый наставник команды достигал хороших результатов в еврокубках.

«Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, бывший тренер «Ростова» Валерий Карпин занял пост наставника национальной команды вместо Станислава Черчесова. Изначально предполагалось, что Карпин будет несколько месяцев совмещать работу в сборной и в клубе. В итоге он все же прекратил сотрудничество с «Ростовом».

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футбол ростов семин
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