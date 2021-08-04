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Пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома под Оренбургом

  /   Обновлено: 04 августа 2021 12:24
Происшествия
Пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома под Оренбургом
Global Look Press  /  US Forest Service / Keystone Press Agency

Оренбург, 4 августа. Сотрудники МЧС потушили все крупные очаги в районе села имени 9 Января. В настоящее время идет проливка тлеющих участков.

Жаркая и сухая погода осложняет работы. Борьба идет на двух участках земли. Авиация сбросила на местность 80 тонн воды в два захода. В ликвидации пожара принимают участие 99 человек и 52 единицы техники.

Спасателям удалось остановить распространение пламени. В настоящее время не существует угрозы перехода огня на жилые дома. В устранении пожаров принимали участие и волонтерские организации.

Крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Для тушения огня были привлечены 125 человек и 26 единиц техники.

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пожар оренбург авиация
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