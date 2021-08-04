Освобожденный афганскими властями террорист возглавил атаку на Лашкаргах

Обстановка в Афганистане находится в новой фазе обострения: войска радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) штурмуют ключевой город страны Лашкаргах — административный центр крупнейшей провинции Гильменд.

По данным афганских властей, эту террористическую операцию возглавляет полевой командир Мавлави Талиб, год назад освобожденный правительством из тюрьмы под давлением со стороны США.

Mawlavi Talib is one of thousands of former prisoners freed to further peace talks who have returned to the battlefield to join the Taliban onslaught against cities around Afghanistan, Afghan officials say. https://t.co/AsbX5uob1v — WSJ Politics (@WSJPolitics) August 3, 2021

Неоднозначный договор

Сделка по освобождению радикальных исламистов была реализована при активном содействии Вашингтона в 2020 году.

Ей предшествовало достигнутое в Дохе соглашение между американской администрацией и «Талибаном» о выводе сил США и НАТО из Афганистана в ближайшее время. Стоит отметить, что этот договор был заключен без участия афганских властей.

Уже после этого Кабул и талибы провели свои переговоры, в результате чего был заключено соглашение, в соответствии с условиями которого 5000 захваченных афганскими властями террористов должны были быть обменяны на тысячу пленных бойцов правительственной армии, что и было реализовано.

Afghanistan ???????? government negotiators arrived in #Doha, #Qatar.



— The #IntraAfghanTalks will start tomorrow 12 September.

More that 5000 #Taliban prisoners released by the Gov & the opportunity is prepared for the talks.

Int community & US welcomed the talks#AfghanPeaceProcess pic.twitter.com/9Sv9syCWZR — Waheed Faizi (@imWaheedFaizi) September 11, 2020

Данная акция при всей ее неравнозначности должна была стать жестом доброй воли, предшествующим началу мирных межафганских переговоров, продолжающихся до сих пор.

Впрочем, инициатива оказалась крайне неудачной для Кабула. Влияние официальных властей в большинстве провинций сейчас крайне шатко, поскольку параллельно с выводом из страны сил США и НАТО террористы активизировали наступление сразу по нескольким направлениям. И несмотря на подписание документов, обязывающих вышедших на свободу радикалов не вступать в боевые действия с правительством, сейчас они принимают активное участие в столкновениях.

«Эти освобожденные талибы играют очень важную роль в Гильменде. Они являются одними из самых жестоких террористов «Талибана», — заявил представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман.

Мавлави Талиб, руководящий в настоящее время нападением на Лашкаргах, на протяжении многих лет является членом «Талибана». В период власти террористов в Афганистане высокопоставленный полевой командир занимал должность «теневого» заместителя губернатора провинции Гильменд. В данном регионе располагаются обширные плантации мака, так что он особенно ценится боевиками, активно торгующими наркотиками.

Талиб был арестован правительственными войсками в 2020 году в восточной части провинции. Однако в заключении он провел всего несколько месяцев — террорист был освобожден в рамках сделки по обмену пленными.

После захвата талибами отдаленных районов Гильменда в июле 2021 года, он начал собирать бойцов для штурма Лашкаргаха.

Afghanistan Vice President @AmrullahSaleh2 @france24: "At least 85% of the 5000 #Taliban prisoners released as part of the deal between the Taliban and the US are back fighting. So releasing them is a big political regret we have. A big mistake"

▶️https://t.co/FIGoBhDpWB pic.twitter.com/faklMHcFr5 — Marc Perelman (@mperelman) February 8, 2021

Бои за столицу Гильменда

В последние недели боевики «Талибана» захватили большую часть города, включая телевизионную станцию. Это позволило радикальным исламистам начать собственное радио- и телевещание.

В минувший вторник, 3 августа, бои за Лашкаргах были особенно ожесточенными. Несколько сотен радикальных исламистов двинулись к центру города и начали осаду местной тюрьмы. В соответствии с уже отработанной практикой, они планируют освободить всех заключенных и завербовать их в ряды «Талибана» для дальнейшей борьбы с правительственными силами.

As #Taliban close in on #Afghanistan’s provincial capitals, they are inching closer to central prisons, housing abt 5000 of their fighters, leaving the #Afghan government scrambling to secure the facilities. https://t.co/1BqQ3XdwX1 — abdullah sharif (@axsharif_s) July 31, 2021

Армия Афганистана сопротивляется продвижению боевиков, в бой брошены спецподразделения, обученные американскими инструкторами. Также США поддерживают правительственные силы ударами с воздуха. Однако все это пока не привело к отступлению талибов, продолжающих атаковать. Проведение крупных ударов осложнено тактическими шагами боевиков.

ALLAH is the greatest!

Hundreds of #AFGHAN special forces came to #Lashkargh to join city’s clearing operation.



Wait for good news & suppression of the #terrorists in Lashkargah ✌️????



If one terrorist came, one will be dead; if 1000 came, 1000 will be dead. pic.twitter.com/tKnVn1ydsM — Maiwand 215th Corps (@215Corps) August 4, 2021

Представители Кабула сообщили, что террористы используют мирных жителей в качестве живых щитов. Они намеренно захватывают гражданскую инфраструктуру и жилые районы для того, чтобы ограничить возможности авиации и артиллерии правительственной армии. Из-за этого афганские силы вынуждены проводить преимущественно наземные операции.

На этом фоне власти обратились к гражданам с призывом экстренно покинуть свои дома и эвакуироваться из районов, ставших целью боевиков.

Нападение на Лашкаргах является частью широкого наступления «Талибана», ранее захватившего отдаленные районы страны, а теперь нацелившегося на административные центры. В настоящее время ожесточенные бои ведутся за крупные города Герат и Кандагар.

Война не заканчивается

Накануне Минобороны Афганистана отчиталось в том, что за минувшие сутки по всей территории страны правительственные войска смогли ликвидировать 375 талибов и ранить еще 193. Также было обезврежено 11 самодельных взрывных устройств.

Впрочем, при этом правительственные источники перестали публиковать статистику о собственных потерях. Это продуманная тактика, направленная на сохранение морального духа своих войск.

В этот же день радикалы совершили теракт в Кабуле: заминированный автомобиль был подорван у дома министра обороны Бисмилла Хана Мохаммади, после чего боевики штурмовали здание. За этим последовала многочасовая перестрелка между злоумышленниками и силами безопасности афганской столицы.

Taliban reklamieren Autobombenanschlag mit 13 Toten in Afghanistan für sich: https://t.co/4weYpR4Q35 — DER STANDARD (@derStandardat) August 4, 2021

Из-за данного инцидента жителей близлежащих районов эвакуировали. Есть сообщения о гибели 13 и ранении 20 человек. Тем не менее ни министр, ни члены его семьи не пострадали, поскольку в момент нападения они находились не дома.

За день до этого афганский президент Ашраф Гани выступил с заявлением о том, что Кабул держит ситуацию под контролем, отметив, что поддержка со стороны США все еще поступает. Тем не менее лидер позволил себе редкую для него критику Вашингтона: по его словам, сложившаяся в Афганистане неблагоприятная обстановка «обусловлена внезапным решением о выводе международных войск».

“The current situation is due to a sudden decision on the withdrawal of the international troops,” President Ghani said, adding that “the protection of the people is our duty.” #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) August 2, 2021

Задним числом афганские чиновники признали, что не хотели идти на сделки с террористами и освобождение пленных радикалов, однако были вынуждены согласиться на это под давлением Белого дома.

Несмотря на все дипломатические усилия, Кабул и талибы до сих пор так и не достигли согласия в ходе серии мирных переговоров. Вместо ожидаемого прекращения огня боевики радикального движения активизировали наступление. По заявлениям представителей «Талибана», под контролем организации находится уже 90% границ государства. Кабул, впрочем, опровергает эту информацию.

1 Организация запрещена на территории РФ.