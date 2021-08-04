Услуга хранения иностранной нефти появилась на Украине

Киев, 4 августа. Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» начала предоставлять услугу хранения нефти в режиме «таможенный склад» на территории страны. Срок сбережения составляет до трех лет.

Статус таможенного склада был дан двум объектам нефтетранспортной системы. В их числе оказался резервуарный парк морского нефтяного терминала «Южный» и магистральный нефтепровод «Лисичанск — Кременчуг», передает ИА REGNUM.

«Отныне заказчики услуг могут хранить нефтяной ресурс на этих объектах в режиме «таможенный склад» до 1095 дней», — говорится в сообщении.

Кому, по мнению «Нафтогаза», может быть интересна такая услуга, в компании не уточнили.

Вариант закупок российского газа Киевом не рассматривается. Такое заявление сделал глава правления компании НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.