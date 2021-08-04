Строительство жилья в России достигло максимума за последний год

Москва, 4 августа. Объем многоквартирного жилищного строительства в России на конец июля 2021 года составил 99,4 млн квадратных метров, что является максимальным показателем за последний год.

Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на информационную систему «Наш.дом.рф». Как отмечает издание, с ноября прошлого года объем возводимого жилья в стране постоянно снижался и в марте 2021 года достиг 91,7 млн кв. м.

Лидерами по запуску новых проектов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург, доля которых составила 29% от общего объема строительства. В первой десятке также находятся Новосибирск, Воронеж, Тюмень, Уфа, Пермь и Ростов-на-Дону.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил о планах правительство по внедрению механизма эскроу-счетов в секторе индивидуального жилищного строительства. Ожидается, что процесс начнется не раньше 2022 года и будет связан с разработкой необходимой нормативно-правовой базы.