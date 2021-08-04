Бывшую солистку группы «Мираж» обокрали на заправке в Тульской области

Тула, 4 августа. Неизвестные похитили у бывшей солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной портмоне на одной из заправок Тульской области.

Кража произошла в Ефремовском районе. Российская певица лишилась портмоне с деньгами и банковскими картами. Потерпевшая обратилась в местную полицию.

Стражи порядка раскрыли преступление по горячим следам. С помощью камер видеонаблюдения они установили личность предполагаемой злоумышленницы и номер ее автомобиля, а также разослали информацию коллегам из соседних регионов.

Подозреваемую задержали в Воронежской области. Женщина призналась в содеянном и возместила ущерб. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предприниматель из Санкт-Петербурга лишился почти 200 тысяч рублей, пока стоял в очереди за билетами в Ялте.