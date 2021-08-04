Экономист Разуваев рассказал, накажет ли Россия Украину за «Северный поток — 2»

До политического кризиса между Россией и Украиной транзит составлял 120 млрд кубометров. Судьба украинской ГТС после 2024 года действительно под вопросом. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Наказание для Украины

После открытия газопровода «Северный поток — 2» Украина не сможет рассчитывать на широкое международное «возмущение» из-за новых для нее обстоятельств. Так считает обозреватель National Interest Джон Рюль.

Благодаря проекту Москвы Европа якобы остается сильно зависимой от газа из России — ключевого для нее поставщика голубого топлива, пишет Рюль в своей статье. Однако, по его мнению, новый газопровод также ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности Украины и Польши.

Федеральное агентство новостей /

«Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится», — заявил Рюль.

Россия никого наказывать не будет

Как считает Александр Разуваев, западная пресса все менее адекватна в оценке ситуации «Северного потока — 2» и Украины. При этом «Газпром» ведет себя как абсолютно рыночная компания, нацеленная на рост дивидендов и капитализации.

«Кстати, второй после российского правительства акционер «Газпрома» — западные инвестиционные фонды. Не вполне понятно, что им переживать. Многие вспоминают, как в 2005–2006 годах «Газпром» взлетел с 2,5 до 13 долл. Тогда были сняты ограничения на покупку акций газового холдинга для иностранцев, началась торговля данными активами на ММВБ и в РТС. Старт «Северного потока — 2» может стать аналогичным драйвером роста. Сейчас котировки акций газового холдинга составляют 287 руб., на конец года они вполне могут достигнуть 400 руб. Цена на газ превысила 500 долларов, при себестоимости экспортных поставок «Газпрома» около 100 долларов», — пояснил Александр Разуваев.

Как отметил экономист, в конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний транзитный контракт, в соответствии с которым «Газпром» обязался гарантировать прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие четыре. «Газпром» однозначно будет выполнять условия контракта. Другое дело, что до политического кризиса между Россией и Украиной транзит составлял 120 млрд кубометров. Судьба украинской ГТС после 2024 года действительно под вопросом.

«Я бы на месте Киева обменял газотранспортную систему на долю в акционерном капитале «Газпрома». Это автоматом дало бы загрузку после 2024 года и инвестиции в изношенную трубу. Мне кажется, в вопросах, связанных с «Северным потоком — 2», западным партнерам стоит меньше думать о политике и больше — об экономике. Украина имеет пока все шансы сохранить транзит после 2024 года. А США, думаю, не стоит совать нос в европейские дела, лучше прикупить акции «Газпрома» и других российских нефтегазовых фишек и сосредоточиться на росте котировок», — добавил Александр Разуваев.

Федеральное агентство новостей /

Именно так, считает эксперт, поступали американцы при Буше-младшем. Сейчас дешевый рубль и высокие цены на нефть и газ. Ситуация для экспортеров — просто сказка.

Строительство «Северного потока — 2» близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за 1,5–2 месяца.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.