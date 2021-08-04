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Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер появится в новой ленте Мартина Скорсезе
Общество
Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер появится в новой ленте Мартина Скорсезе
Global Look Press  /  Dennis Van Tine / imago stock&people

Лос-Анджелес, 4 августа. Звезда фильмов «Мумия» и «Джордж из джунглей» Брендан Фрейзер снимется в новом фильме «Убийцы цветочной луны», над которым работает культовый режиссер Мартин Скорсезе.

Сюжет новой ленты строится вокруг серии убийств американских индейцев, на землях которых обнаружили нефть в начале XX века. К проекту уже присоединились Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Фрейзер воплотит на экране адвоката Гамильтона, но роль этого персонажа в фильме пока не известна, сообщает Deadline.

Основой для кинокартины «Убийцы цветочной луны» стала книга Дэвида Гранна, а сценарий к фильму написал Эрик Рот. На производство ленты выделено 200 миллионов долларов, которые предоставила компания Apple, пишет «Культуромания».

Мартин Скорсезе нелестно отозвался о популярных сегодня кинокомиксах в одном из интервью. Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа ответил на критику со стороны режиссера.

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