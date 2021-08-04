На южной границе США скопились тысячи несовершеннолетних мигрантов

Вашингтон, 4 августа. Количество детей-мигрантов в пунктах содержания пограничной службы Соединенных Штатов неуклонно растет. Об этом свидетельствуют данные правительства США.

По состоянию на 1 августа, в учреждениях Погранично-таможенной службы США (CBP) находилось более 2200 детей без сопровождения взрослых, что более чем вдвое превышает количество, которое было зафиксировано месяцем ранее. Такой рост связан с общим рекордным количеством незаконных пересечений границ США, которое было зафиксировано в июле.

Представитель CBP сообщил, что в это число входят мексиканские дети, которых быстро возвращают на родину, а также несовершеннолетние из стран Центральной Америки, которых переводят в федеральные приюты. Согласно установленной процедуре, несовершеннолетние мигранты должны передаваться в учреждения Министерства здравоохранения и социальных служб США для дальнейшего распределения по приютам, приемным семьям либо для передачи родственникам, которые проживают на территории США. Источник сообщает, что среднее время, которое несовершеннолетние проводят в пунктах размещения CBP, составляет около 60 часов.

Хотя количество детей, которые остаются в центрах временного размещения, далеко от рекордных уровней начала года, когда в них содержалось около 5700 несовершеннолетних, некоммерческие организации, которые занимаются защитой мигрантов, выражают озабоченность сложившейся ситуацией.

«Все беспокоятся о цифрах и о том, как это будет для детей, проходящих через систему», — говорит Дженнифер Подкул из некоммерческой организации «Дети, нуждающиеся в защите», которая предоставляет юридическую поддержку несовершеннолетним мигрантам.

Федеральное агентство новостей /

Вопрос миграции является одним из ключевых для администрации президента Байдена, который использовал вопрос миграции в своей предвыборной кампании. Теперь Белый дом оказался в сложной ситуации: с одной стороны, правительство подвергается критике за неспособность сдержать наплыв нелегалов, которые свободно пересекают границу с Мексикой, с другой стороны, правозащитные организации требуют от президента более активно работать над выполнением своих предвыборных обещаний и фактически открыть границы для желающих попасть в США.