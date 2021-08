Фанаты гадают, будут ли Кэрри и мистер Бин снова вместе в сиквеле «Секса в большом городе»

Лос-Анджелес, 4 августа. Актеры Сара Джессика Паркер и Крис Нот вместе появились на съемочной площадке продолжения культового шоу «Секс в большом городе». Теперь фанаты предрекают их героям новый роман.

Крис Нот сыграл в культовом сериале Мистера Бига — «мужчину мечты», по которому лила слезы героиня Сары Джессики Паркер шесть сезонов. Актер не хотел участвовать в съемках продолжения шоу. Сценаристы уже придумали оправдание отсутствия его персонажа — Мистер Биг должен был умереть от инфаркта, но в последний момент Крис Нот все-таки согласился сниматься в сиквеле. Возможно, артист не смог устоять от баснословного гонорара: исполнители главных ролей получат по 1 миллиону долларов за каждый эпизод.

В любом случае фанаты в восторге, что увидят «мужчину мечты» в продолжении шоу. Недавно Сара Джессика Паркер и Крис Нот вместе появились на съемочной площадке и отсняли первые совместные сцены. Теперь поклонники сериала надеются на возобновление романа любимых героев.

Однако хэппи энда может и не случится. Несмотря на то, что продюсеры держат в строжайшем секрете сюжет сиквела, в Сети появились некоторые подробности истории. Так, в «слитом» изданию Page Six отрывке из сценария есть эпизод, в котором Кэрри Брэдшоу обсуждает с подругами тяжелый период своей жизни. Судя по диалогу персонажей, героиня Сары Джессики Паркер переживает тяжелый развод с «мужчиной мечты».

Ранее продюсер сиквела «Секс в большом городе» заявил, что HBO хочет сделать из продолжения многосезонное шоу. Скорее всего, решение студия будет принимать после релиза первого сезона And Just Like That.