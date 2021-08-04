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Сотрудники МЧС потушили девять пожаров в Якутии за последние сутки

  /   Обновлено: 04 августа 2021 12:06
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили девять пожаров в Якутии за последние сутки
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 4 августа. Спасатели за сутки ликвидировали в Якутии девять природных пожаров, площадь которых превысила 3 тыс. га.

Сотрудники МЧС проводят работу по расширению минерализованных полос и ликвидируют отдельные очаги.

Горящие леса в Усть-Алданском районе тушили с помощью авиации. Всего было сброшено 78 тонн воды в течение 25 заходов. В ликвидации ЧП за последние сутки принимали участие 2514 человек и 344 единицы техники. Идет непрерывный мониторинг воздуха.

Тем временем лесные пожары в Якутии тревожат жителей Аляски. Американские СМИ сообщали, что «пожары настолько мощные, а ветер настолько сильный, что дым от них достигает даже США».

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мчс пожары якутия
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