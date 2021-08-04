В Baijiahao рассказали, чем обернется для Японии сотрудничество России и Китая по Курилам

Пекин, 4 августа. Россия может пригласить Китай развивать Курильские острова. Это приведет в ярость Японию, считают эксперты китайского издания Baijiahao.

Журналисты напомнили, что недавно состоялся визит премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Москва предложила создать на Курилах специальную экономическую зону и вместе с Токио инвестировать в развитие территории. Однако Япония восприняла это в качестве оскорбления.

«Японская сторона выразила недовольство российским подходом, а поездка Михаила Мишустина на Итуруп и вовсе вызвала яростные протесты со стороны Японии», — пишет китайское издание.

Эксперты также оценили возможные сценарии развития Курильских островов. Россия не намерена пересматривать статус территории. Москва продолжит развивать идею об экономической зоне на Курильском архипелаге. Однако ключевым решением президента России Владимира Путина может стать выбор партнера. Не исключено, что компаньоном для развития территории станет Китай. Это станет большим подарком для Пекина.

«В результате все усилия Японии по «северным территориям», прилагаемые в течение многих лет, практически в одночасье сойдут на нет», — пишет издание Baijiahao.

Ранее Либерально-демократическая партия Японии потребовала срочную встречу премьер-министра Есихидэ Суги с президентом России Владимиром Путиным. Причиной стал визит Михаила Мишустина на остров Итуруп.