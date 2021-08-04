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Подводный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после выполнения боевых задач

  /   Обновлено: 04 августа 2021 11:58
Армия
Подводный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после выполнения боевых задач
wikipedia.org  /  Алекс Омен / CC BY 3.0

Вилючинск, 4 августа. Торжественная встреча атомного подводного крейсера «Омск» состоялась в Камчатском крае, в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

Как отмечается, подлодка вернулась на Камчатку после выполнения поставленных задач. Экипаж крейсера встречали командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, руководство местной администрации, ветераны, участники «Юнармии» и представители женсовета.

В своем обращении Дмитриев отметил, что военнослужащие смогли успешно выполнить боевые задачи. Он вручил подводникам ведомственные награды, грамоты и ценные подарки.

Ранее сообщалось, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» завершил длительный поход возвращением на Камчатку.

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камчатка крейсер омск тихоокеанский флот рф
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