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Сотрудник МВД и бизнесмен четыре года крали деньги на питание заключенных в Дагестане
Происшествия
Сотрудник МВД и бизнесмен четыре года крали деньги на питание заключенных в Дагестане
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Махачкала, 4 августа. Дагестанские следователи возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена и бывшего начальника республиканского центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД. Они подозреваются в хищении 25 миллионов рублей, выделенных на питание заключенных, сообщили ФАН в региональном следственном управлении.

Предполагается, что сотрудник МВД заключил госконтракты на сумму 30 миллионов рублей с индивидуальным предпринимателем на обеспечение питанием лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания. Однако по факту предприниматель не исполнял взятые на себя обязательства. Как считает следствие, он вместе с главой центра хозобеспечения МВД в течение четырех лет похитили порядка 25 миллионов рублей.

«Поступившие на расчетные счета средства по фиктивным актам за период с 2016 по 2019 годы по контрактам на общую сумму около 25 миллионов рублей ими похищены», — говорится в сообщении следственного управления.

В ведомстве ФАН уточнили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц. При этом пока по делу проходят два человека, но не исключена причастность других должностных лиц органов внутренних дел.

«Уголовное дело возбуждено пока на двоих и по факту. Принимаются меры по установлению других виновных должностных лиц органов», — отметили в пресс-службе управления.

Индивидуальный предприниматель и экс-сотрудник МВД задержаны. В настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Дагестане арестовал начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Цунтинского района республики. Он подозревается в хищении более 34 миллионов рублей, выделенных на восстановление жилых домов, пострадавших в результате ливней.

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