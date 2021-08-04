Подозреваемых в избиении зампрокурора задержали в Выборге

Санкт-Петербург, 4 августа. Правоохранители установили и задержали злоумышленников, которые напали на зампрокурора Выборгского района. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти. Следователи считают, что преступление произошло в одном из кафе Выборга. Сотрудник надзорного ведомства приехал туда, чтобы провести проверку по факту долгов по зарплате персоналу.

Несколько человек напали на него и нанесли удары руками и ногами. Зампрокурора в тот момент был в форменном обмундировании.