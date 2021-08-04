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Мишустин: «гаражная амнистия» для россиян должна пройти четко и удобно

  /   Обновлено: 04 августа 2021 12:04
Экономика
Мишустин: «гаражная амнистия» для россиян должна пройти четко и удобно
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 4 августа. «Дачная амнистия» для жителей РФ должна быть проведена быстро и качественно. На это указал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

«Гаражная амнистия» представляет собой упрощенный регламент оформления прав граждан на участки и отдельные виды зданий и сооружений. В таком случае не нужно разрешение на строительство и запуск объекта в эксплуатацию.

«И очень важно, конечно, чтобы вы продолжили эту работу, понимая, что непростой груз проблем, который накопился в этой сфере, должен быть решен для людей быстро и качественно», — обратился Мишустин к Скуфинскому.

Он акцентировал внимание на том, что эта работа является важнейшей, и россияне ее давно ждут. Быстрое и качественное решение вопроса позволит эффективно двигаться к достижению национальных целей, заключил премьер.

Минфин России ранее озвучил инициативу выставлять на продажу конфискованное роскошное жилье. Такое решение заключается в нерентабельном содержании подобного вида недвижимости государством.

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мишустин недвижимость гаражная амнистия
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