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Молодой цыган обвинен в изнасиловании неестественным способом школьницы в Апрелевке
Происшествия
Молодой цыган обвинен в изнасиловании неестественным способом школьницы в Апрелевке
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Апрелевка, 4 августа. Несовершеннолетняя жительница подмосковной Апрелевки заявила правоохранительным органам о жестоком сексуальном насилии. Как стало известно ФАН, обвиненный ею несовершеннолетний парень цыганского происхождения пытался скрыться от следственных органов.

В ночь на 4 августа в дежурную часть полиции городского округа Наро-Фоминск поступило сообщение о насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летней девушки. Она указала, что 2 августа ее знакомый совершил с ней насильственный половой акт в неприемлемой форме.

Стражи порядка решили доставить в помещение, где располагаются следователи, подозреваемого для дачи показаний. Однако 17-летний подросток скрылся.

По факту заявления девушки следователи СУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

Подозреваемый не смог долго скрываться от силовиков: через небольшой промежуток времени его поймали. Это стало возможным благодаря слаженным действиям следователей СКР и сотрудников полиции.

«Подозреваемый не признает своей вины, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он утверждает, что знает заявительницу около трех лет. Секс между ними, по его словам, произошел по обоюдному согласию. Якобы школьница сама попросила, чтобы он подошел к ней сзади».

Подростка отправили в местный изолятор временного содержания. Он зарегистрирован в городе Кимры Тверской области. У задержанного образование — семь классов, официально он нигде не работает.

Пострадавшая воспитывается в неполной семье 42-летней матерью, которая трудится менеджером в сети ресторанов быстрого питания.

Если вина выходца из соседнего региона будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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