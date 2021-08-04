Угрожавший взорвать украинское правительство был награжден орденом «За мужество»

Киев, 4 августа. Владимир Прохнич, который угрожал взорвать гранату в здании Правительства Украины, в 2015 году был награжден орденом «За мужество» III степени.

Мужчина получил награду по приказу бывшего президента Украины Петра Порошенко. Гражданин служил в населенном пункте Счастье, который находится в Луганской области.

Прохнич проник в здание правительства в среду и заявил о захвате. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели спецоперацию. В результате мужчина был задержан.