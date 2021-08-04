Лавров считает необоснованными выпады Запада против российских вакцин

Москва, 4 августа. Выпады Запада в отношении вакцин российского производства являются необоснованными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Европейское агентство по лекарственным средствам не имеет замечаний к российскому препарату «Спутник V» и его эффективности.

Сергей Лавров ранее сообщил, что попытки западных стран заподозрить Москву и Пекин в авантюрах по вопросу вакцинной дипломатии являются безосновательными. Подобные заявления не соответствуют действительности, добавил министр.