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Лавров считает необоснованными выпады Запада против российских вакцин
Политика
Лавров считает необоснованными выпады Запада против российских вакцин
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 4 августа. Выпады Запада в отношении вакцин российского производства являются необоснованными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Европейское агентство по лекарственным средствам не имеет замечаний к российскому препарату «Спутник V» и его эффективности.

Сергей Лавров ранее сообщил, что попытки западных стран заподозрить Москву и Пекин в авантюрах по вопросу вакцинной дипломатии являются безосновательными. Подобные заявления не соответствуют действительности, добавил министр.

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лавров спутник вакцина
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