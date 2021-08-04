Памфилова сообщила о вакцинации 47% всех сотрудников избиркомов России

Москва, 4 августа. Сотрудники всех избирательных комиссий России проходят вакцинацию от коронавируса. Уже привились 47% работников избиркомов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

О темпах вакцинации сотрудников ЦИК и региональных ТИК Памфилова поведала в ходе заседания Центрального избирательного комитета 4 августа. Всего по всей России в избирательных комиссиях будет работать 900 тысяч человек, и уже сейчас привита почти половина, подчеркнула чиновница.

В преддверии парламентских выборов в России серьезный скандал угодила КПРФ. Одного из лидеров федеральных списков партии Павла Грудинина отстранили от участия в борьбе за места в Госдуме из-за нарушений при подаче документов. Представители коммунистов намерены обжаловать решение ЦИК в Верховном суде.