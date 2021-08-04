Правительство Судана одобрило присоединение к Римскому статуту МУС

Хартум, 4 августа. Члены Совета министров Судана одобрили законопроект, позволяющий стране присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), сообщает агентство Sky News Arabia.

Решение кабмина о ратификации учредительного документа МУС может стать шагом вперед для проведения процесса над разыскиваемыми лицами, обвиняемыми в военных преступлениях и геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре.

«Сегодня мы единогласно одобрили проект закона о присоединении Судана к Римскому статуту Международного уголовного суда в рамках подготовки к совместному заседанию Суверенного совета и Совета министров для его утверждения. Справедливость и подотчетность — это основа нового Судана, приверженного верховенству закона, к которому мы все стремимся», — написал глава правительства Абдалла Хамдок на своей странице в Twitter.

أجزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه. #العدالة و #المحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه. pic.twitter.com/KStm9YnRYf — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 3, 2021

Данному событию предшествовал визит в Хартум бывшего прокурора МУС Фату Бенсуды, которая во время пребывания в стране призвала переходные власти выдать суду разыскиваемых лиц. Несмотря на то, что члены кабмина одобрили законопроект, его все еще должны принять переходный Суверенный совет и Совет министров. Последний не указал точные сроки ратификации.