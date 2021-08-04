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Найк Борзов поделился историей создания хита «Три слова»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 11:36
Шоу-бизнес
Найк Борзов поделился историей создания хита «Три слова»
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 4 августа. Знаменитый рок-музыкант Найк Борзов рассказал, как создавался его хит «Три слова» о парне по имени Вова, обладающем небольшим словарным запасом.

Певец признался, что популярную песню записали всего за несколько часов. Композиция попала на пленку благодаря звукорежиссеру, который вовремя включил запись.

«Я просто сидел за барабанами и наигрывал какой-то битец», — поделился Борзов.

Гитарная партия к хиту «Три слова» изначально исполнялась на полуакустической гитаре, у которой была порвана первая струна. Позднее этот инструмент перезаписали. Певец утверждает, что придумал текст песни за один перекур.

Партию на синтезаторе исполнила для композиции знакомая Борзова Мэри-Джей. Как рассказал рок-музыкант в спецпроекте «Ленты.ру», в момент записи она находилась «в никаком состоянии».

Найк Борзов недавно дебютировал в кино. Музыкант поделился впечатлениями от съемок в фильме «Марш утренней зари» в интервью ФАН.

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музыкант борзов три слова
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