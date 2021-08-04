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Спецназ задержал захватчика здания Правительства Украины

  /   Обновлено: 04 августа 2021 11:42
Происшествия
Спецназ задержал захватчика здания Правительства Украины
wikipedia.org  /  Wadco2

Киев, 4 августа. Силовики задержали злоумышленника, который угрожал взорвать гранату в здании Правительства Украины. Он каким-то образом пронес взрывчатку внутрь и успел выдернуть чеку.

Следователи установили личность мужчины. Им оказался бывший сапер из батальона «Айдар». Он был контужен во время так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Как заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский, граната была боевой. Мужчина извинился перед сотрудниками правоохранительных органов, отметив, что «так было надо».

Мужчину уговаривали сдаться, чтобы не допустить кровопролития. По некоторым данным, злоумышленник взял в заложники двух человек.

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