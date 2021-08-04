Королевский фотограф предсказал скорый развод принца Гарри и Меган Маркл

Калифорния, 4 августа. Королевский фотограф Кент Гэвин уверен, что брак принца Гарри и Меган Маркл обречен. По словам Гэвина, отношения супругов не сможет спасти даже рождение второго ребенка.

Кент Гэвин долгие годы работал с принцессой Дианой. Фотограф документировал жизнь леди Ди с момента ее свадьбы с сыном Елизаветы II, принцем Чарльзом. Гэвин даже сопровождал любимицу миллионов британцев во время ее туров и поездок, поэтому он хорошо знаком с закулисной жизнью королевской семьи. Сразу же после помолвки принца Гарри и Меган Маркл в 2017 году Гэвин заявил, что эта пара разведется, не выдержав давления Букингемского дворца.

Отчасти фотограф оказался прав, ведь из Лондона супруги «сбежали» в Калифорнию в надежде обрести там свободу. Однако мирной и спокойной жизни у герцогов Сассекских не получилось и за океаном, уверен Кент Гэвин. По его словам, в Голливуде никто не привык иметь дело с монархией, поэтому супруги не смогли и не смогут никогда «встроиться» в новую систему.

«Я дал этому браку срок до конца года», — заявил королевский фотограф в интервью Insider.

Гэвин уверен, что даже в Калифорнии, вдали от Букингемского дворца, пара ощущает на себе давление королевской семьи. По словам фотографа, отношения принца Гарри и Меган Маркл уже начали из-за этого ухудшаться. Брак не спасет даже рождение второго ребенка, добавил он. В этом году герцоги Сассекские второй раз стали родителями — у них родилась дочь Лилибет Диана.

В среду, 4 августа, Меган Маркл отмечает 40-летие. С ее появлением Букингемский дворец начали разрывать конфликты и ссоры. Канал «МИР24» к юбилею самой скандальной монаршей особы подготовил материал, почему американке так и не удалось стать настоящий принцессой.

В честь дня рождения супруги герцог Сассекский приготовил для нее необычный сюрприз. Меган Маркл устроит праздничную вечеринку в их доме, который находится в Санта-Барбаре. Специально к торжеству принц Гарри заказал для жены оригинальный торт.