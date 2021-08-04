Установлена личность мужчины, угрожавшего взорвать здание правительства Украины

Киев, 4 августа. Оперативники установили личность напавшего на правительственное здание в Киеве. По предварительным данным, злоумышленник взял двоих заложников. В здании перекрыли вход и выход.

Злоумышленник вошел в резиденцию правительства Украины и стал угрожать взорвать гранату, из которой по предварительным данным, вырвал чеку.

По информации Министерства внутренних дел Украины, нападавший по имени Владимир ранее принимал участие в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Он был сапером в националистическом батальоне «Айдар». В ходе одной из спецопераций был контужен.

В настоящее время силовики эвакуировали сотрудников из здания Кабинета министров Украины. На место происшествия прибыл спецназ. Идет подготовка к штурму резиденции. Пока мужчину уговаривают сдаться, чтобы не допустить кровопролития. По предварительным данным, злоумышленник взял двоих заложников. Вход и выход в здание перекрыли.