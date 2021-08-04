Выдача украинского экс-судьи Чауса в руки НАБУ «захлопнула ловушку» для Зеленского

Одиссея с эвакуацией, а затем и похищением украинского экс-судьи Николая Чауса превратилась в ловушку, выбраться из которой без потерь для Петра Порошенко и Владимира Зеленского просто невозможно.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, разобравшийся в хитросплетениях этой авантюры.

president.gov.ua/ /

Судья «подрабатывал на стороне»

Поздно вечером 3 августа украинские СМИ распространили информацию, согласно которой скандально известный экс-судья Николай Алексеевич Чаус был задержан в клинике Феофания сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Также стало известно, что на 4 августа намечено заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию для него меры пресечения. Таким образом, одиссея Чауса, которая имела немало шансов стать «делом Гонгадзе №2», продолжается.

Данная одиссея ярко демонстрирует возникший на Украине системный кризис законности. Итоги парадоксальной истории с эвакуацией, а затем и похищением Чауса грозят перспективой уголовного преследования как прежнему президенту Украины Петру Порошенко, так и текущему — Владимиру Зеленскому.

Собственно, что произошло.

Николай Чаус — бывший судья Днепровского районного суда города Киева. Особой чистоплотностью фигурант не отличался, так что в 2012 году против него проводилось дисциплинарное расследование. Однако Евромайдан и уход под крыло нового президента Порошенко позволили Чаусу списать все грехи — на своем посту он благополучно удержался. Не «за красивые глаза», разумеется. Чаусу пришлось отрабатывать свой должок Порошенко, превратившись в «карманного» судью Петра Алексеевича.

Первый постмайданный президент «незалежной», подмявший под себя СБУ, Генпрокуратуру и судебную систему, с помощью этих ресурсов принялся весьма эффективно «отжимать» чужие активы (как это было, например, с банком «Приват»), а также репрессировать политических противников. Не самую последнюю роль в этой системе играл Чаус, своими вердиктами подкреплявший от имени закона необходимые Порошенко решения. Также имя Чауса связывали с народным депутатом Верховной рады Украины VIII созыва от партии «Блок Петра Порошенко» Александром Грановским, который выполнял для Петра Алексеевича функции «смотрящего» за судами.

Укрепив свое положение при Порошенко, Чаус по старой привычке начал «подрабатывать на стороне» — брать взятки по уголовным и иным делам.

Тем временем США, желавшие укрепить свое влияние на Киев, через подконтрольное им НАБУ попытались получить контроль над украинской судебной системой. Но для этого первоначально следовало минимизировать влияние на эту систему со стороны Порошенко. Одним же из основных инструментов его влияния на судебную систему являлся Чаус. Это превратило последнего в объект разработки со стороны НАБУ, которое очень хотело устранить его с игровой доски, а заодно и вытрясти из него кучу компромата на Порошенко.

Чаус о чем-то подобном догадывался, но к описываемому моменту настолько обнаглел, что его реакцией на возникшую ситуацию стало… резкое увеличение размеров взымаемых с «клиентов» взяток — «за риск»!

instagram.com / @zelenskiy_official

Чауса эвакуировали, банки остались

Чаус играл опасно и доигрался. 9 августа 2016 года он был задержан при получении взятки в 150 000 долларов. НАБУ возбудило в отношении Николая Алексеевича уголовное дело, настоящим украшением которого стали обнаруженные в огороде Чауса литровые банки, набитые полученными им в качестве взяток долларами.

Несмотря на то, что Чауса поймали на «горячем», арестовать его не смогли, так как контролируемая Порошенко Верховная рада не дала на это разрешение. Тем не менее, всем было понятно, что в воздухе запахло жареным. Рано или поздно, но заокеанские кураторы Украины продавили бы решение об аресте Чауса, что грозило лично Петру Алексеевичу весьма неприятными последствиями.

С этого момента и начался тот политический триллер, который в 2021 году превратится уже в настоящий балаган.

Итак, Чауса следовало выводить из-под удара. Поэтому на следующий день после уличения его в получении взятки Николай Алексеевич на работу не пришел. Произошло это вследствие того, что Порошенко отдал приказ начальнику своей службы безопасности генералу Юрию Федорову срочно эвакуировать Чауса в Молдавию, что и было сделано. Вывозили украинские спецслужбы Чауса в другую страну тайно и совершенно незаконно, но такие мелочи Порошенко мало волновали.

Выбор Молдавии в качестве «схрона» для Чауса был, разумеется, не случаен — с теневым молдавским кукловодом, олигархом Владимиром Плахотнюком, у Петра Порошенко имелись давние неформальные связи.

В Молдавии Чаус оказался, по сути, на нелегальном положении. Статуса политического беженца и разрешения на временное проживание он не получил, что продолжало прочно привязывать его к Порошенко. На протяжении последующих пяти лет Чаус находится под присмотром Грановского, который регулярно наведывался в Молдавию.

А затем в Кишиневе и Киеве грянула смена власти.

В 2019 году в Молдавии правительство Павла Филипа подало в отставку, что вынудило Плахотнюка уйти с поста главы Демократической партии и покинуть страну. В 2020 году к власти там пришла прозападный политик Майя Санду. На Украине также сменилась власть: в 2019 году президентом стал шоумен Владимир Зеленский.

Санду до Чауса на первых порах особого дела не было, чего нельзя было сказать о Зеленском. Новому президентом «незалежной» очень хотелось заполучить Николая Алексеевича, чтобы использовать его как оружие против Порошенко.

Не меньшее желание прибрать к рукам Чауса испытывали и в НАБУ. Там планировали использовать показания экс-судьи для давления на украинских силовиков, так или иначе причастных к эвакуации и удержанию Николая Алексеевича в Молдавии (а это были сотрудники не только службы безопасности президента, но и СБУ, а также Генпрокуратуры).

Начиная с 2020 года развернулась острая борьба за «владение» Чаусом после его будущей депортации. НАБУ, как ведомство, ведущее дело Чауса, подало в Генеральную прокуратуру Молдавии запрос на экстрадицию экс-судьи. Но это право было оспорено СБУ, в которой по-прежнему имелось немало людей Порошенко.

По-хорошему, Зеленскому следовало просто дождаться экстрадиции Чауса, но бывший шоумен поступил иначе. Почему? Возможно, из-за информации о том, что члены команды Порошенко оказывают давление на Николая Алексеевича с целью заткнуть тому рот, что могло вылиться в банальное устранение ненужного свидетеля.

Так или иначе, но в конце марта — начале апреля 2021 года Зеленский дал санкцию на срочную силовую акцию на территории иностранного государства с целью скорейшего возвращения Николая Алексеевича на родину.

Федеральное агентство новостей /

Секретная операция превращается в балаган

Операция готовилась в режиме «хватай мешки — вокзал отходит!» Ее план изобиловал массой грубейших ошибок. Как в каком-нибудь плохом боевике, сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины похитили Чауса прямо на улицах Кишинева. Затем избитого и накачанного наркотиками экс-судью затолкали в машину с дипномерами украинского военного атташе, на которой Чаус и был вывезен на территорию «незалежной».

Организовано похищение было максимально топорно. Его участников, зафиксированных камерами наружного наблюдения, практически сразу поголовно установили. Неумелая акция стала триггером острого политического кризиса. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о похищении Чауса и заявила, что главными подозреваемыми являются сотрудники украинского ГУР. В связи с этим в Батуми у Зеленского состоялся неприятный разговор с Санду. Отношения между Киевом и Кишиневом испортились.

А после этого секретная операция ГУР окончательно превратилась в балаган. На протяжении нескольких месяцев Чаус находился на территории военной части, приписанной к управлению, где его сперва попытались привести в божеский вид, то есть убрать следы побоев и наркотического вмешательства. Параллельно ГУРовцы разыграли откровенно глупое шоу, в рамках которого Чаус якобы завел себе телеграм-канал, на котором выложил видео о своем отличном самочувствии, дополненном обещанием скорых разоблачений в отношении Порошенко.

Между тем в силовом блоке Украины разразился новый кризис: никто не хотел брать на себя ответственность за похищенного. ГУР по закону не имело права заниматься какими-то акциями на территории Украины, поэтому военная разведка мечтала спихнуть Чауса правоохранительным органам. Однако СБУ эту самую ответственность на себя брать совершенно не желала, а НАБУ «пан Зе» старался к Николаю Алексеевичу никоим образом не подпускать.

Почему? Потому что после того как правда о похищении экс-судьи начала, с подачи молдавских правоохранителей, выплывать наружу, Чаус внезапно стал «токсичным» не только для Порошенко, но и для Зеленского. Ведь Николай Алексеевич теперь мог растрезвонить о подробностях своей незаконной «кражи» из Кишинева на весь мир!

Словом, вопрос о дальнейшей судьбе Чауса стоял очень остро и вполне мог закончиться «исчезновением» экс-судьи — подобно тому, как в 2000 году под Киевом «исчез» (то есть был похищен и убит) журналист Георгий Гонгадзе, оказавшийся неугодным президенту Украины Леониду Кучме. Спасло Чауса от превращения в «голову Гонгадзе», видимо, то обстоятельство, что Кишинев уже засветил всех украинских участников похищения, так что в случае убийства экс-судьи круг подозреваемых был бы хорошо известен общественности.

Осознавая, что становятся главными козлами отпущения в нарастающем вокруг Чауса скандале, ГУРовцы не придумали ничего лучше, чем Николая Алексеевича просто… отпустить. Вскоре фотография выброшенного «в одних трусах» из машины где-то в Винницкой области Чауса облетела интернет.

Так начался новый акт этого балагана.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ловушка для Порошенко и Зеленского

За объявившемся экс-судьей помчались группы захвата НАБУ и СБУ. Но первая по дороге заблудилась, свернув не туда, так что СБУ обогнала конкурентов и таки заграбастала Чауса. Не чтобы его спасти, а чтобы не отдать фигуранта НАБУ.

Далее СБУ под прикрытием украинской «Альфы» повезла Чауса в Киев. Сотрудники НАБУ вновь бросились в погоню! Этот феерический экшен закончился около ворот Главка СБУ на улице Малоподвальной, куда «безпека» успела втолкнуть экс-судью. Здание было на некоторое время блокировано спецназом НАБУ, но затем он все же отступил.

Двое суток СБУ твердила, что знать ничего не знает о каком-то там Чаусе, однако потом все же признала, что в очередной раз похищенный экс-судья находится у нее. При этом служба не позволила адвокату Чауса встретиться со своим подзащитным, равно как и не выдвинула в адрес экс-судьи каких-то обвинений.

Потом, желая хоть как-то легализовать факт задержания Николая Алексеевича, в СБУ заявили, что их действия объясняются необходимостью принятия мер по его «защите». На фоне этого цирка детективы НАБУ обратились в специальную антикоррупционную прокуратуру Украины с запросом о выдаче им Чауса.

Градус многоуровневого противостояния в треугольнике Зеленский — Порошенко — НАБУ продолжал расти. Своей неумелой и незаконной спецоперацией Зеленский фактически поставил себя на один уровень со своим предшественником на посту президента. Если раньше Чаус «висел камнем на шее» только у Порошенко, то теперь с таким «камешком», грозящим окончательно «утопить» всю его политическую карьеру, оказался и Зеленский.

Вал ошибочных и просто преступных решений завязал сложнейший узел противоречий, который напрямую угрожал не только политическому будущему Зеленского, но и его физической свободе. В нарастающий скандал оказались вовлечены практически все силовые ведомства Украины, сотрудники которых помнили крайне негативные для их ведомств последствия дела Гонгадзе, и не хотели становиться крайними в опасных играх президента.

И Зеленскому, и Порошенко было бы крайне выгодно, чтобы измученный всем с ним случившимся Чаус замолчал навсегда. Но скандал вокруг похищения экс-судьи получился настолько громким, что известие о его смерти могло бы спровоцировать бурю, которая просто снесла бы режим «пана Зе». Наконец, подыскать исполнителя для убийства слишком много знающего человека как Порошенко, так и Зеленскому было очень непросто: повторимся, никто из украинских силовиков становиться крайним не хотел.

Вечно «защищать» Чауса, то есть прятать его, СБУ не могла. К тому же в любой момент могли заговорить участники похищения Чауса, которые захотели бы переложить ответственность за содеянное с себя на того, кто давал санкцию на операцию, то есть на Зеленского. Одиссея Чауса превратилась в ловушку, выбраться из которого без потерь бывшему и, что серьезнее, действующему первому лицу украинского государства было просто невозможно.

К 3 августа Зеленский, Порошенко и члены их команд, принявшие участие в авантюре с Чаусом, оказались в тупике. Выбор вариантов дальнейших действий был небогат: экс-судью нужно было либо «убирать» (на что никто уже не решался), либо выдавать НАБУ (на что никто еще не решался).

В конце концов, под давлением обстоятельств Зеленский и Порошенко были вынуждены согласиться на второй вариант. Просто по той причине, что еще немного, и СБУшники, не желавшие отвечать за Чауса, выперли бы того на улицу — точно так же, как до этого сделали ГУРовцы.

Ближе к ночи 3 августа Чаус наконец-то оказался в руках НАБУ. Его адвокат Ростислав Кравец так прокомментировал задержание своего клиента сотрудниками НАБУ:

«СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче… В похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины… В Сомали сейчас больше порядка, чем в Украине».

На 4 августа, как мы помним, намечено заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения для Чауса. Скорее всего, экс-судья будет арестован, а дальше… Дальше НАБУ вытрясет из Чауса все, что тот знает. А знает он немало. После чего в руках НАБУ, а значит и в распоряжении заокеанских кураторов этой организации, появится убойный компромат как на Зеленского, так и на Порошенко.

Каким образом американцы воспользуются этим компроматом, пока неизвестно. Но то, что вынужденная передача Чауса сотрудникам НАБУ способна принести действующему и бывшему президентам «незалежной» массу неприятностей, факт.