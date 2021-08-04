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Захватчики покинули танкер Asphalt Princess в Оманском заливе

  /   Обновлено: 04 августа 2021 12:38
Ближний Восток
Захватчики покинули танкер Asphalt Princess в Оманском заливе
Global Look Press  /  Hasenpusch / dpa

Фуджейра, 4 июля. Вооруженные люди, захватившие танкер Asphalt Princess у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Оманском заливе, покинули судно. Об этом сообщила Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

«Высадившиеся на борт покинули судно. Танкер в безопасности. Инцидент завершен», — говорится в заявлении.

UKMTO также призвала другие суда соблюдать осторожность при прохождении данного участка.

Обвинения в адрес Ирана

Накануне вечером СМИ сообщили, что следовавшее под флагом Панамы судно было захвачено неизвестными вооруженными людьми в Оманском заливе, в 97 км от эмирата Фуджейра. Оно направлялось из города Хаур-Факкан (ОАЭ) в порт Сухар в Омане. По данным источников канала Sky News, группа из восьми или девяти вооруженных лиц поднялась на борт корабля Asphalt Princess, выключила системы слежения и увела его в неизвестном направлении.

«Мы в срочном порядке расследуем инцидент на судне у берегов ОАЭ», — заявил представитель МИД Великобритании.

Британское издание Lloyds List Maritime Intelligence выпустило сообщение, согласно которому танкеру было приказано идти в Иран. Однако других подтверждений данной информации не появлялось.

Достоверных данных о захватчиках нет. Тем не менее лондонская газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве Соединенного Королевства, указала на возможную причастность Тегерана к инциденту. Спецслужбы Великобритании предполагают, что в захвате тем или иным образом принимали участие иранские военнослужащие или их союзники. Кроме того, по данным издания, танкер принадлежит Prime Tankers LLC — той же компании, которая владела судном MT Riah, захваченным Ираном в 2019 году.

Иран ни при чем

Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитное иранское военно-политическое формирование — отрицает причастность к инциденту в Оманском заливе. По мнению представителей КСИР, все обвинения являются предлогом для «враждебных действий» против Тегерана.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде также отверг вовлеченность Исламской Республики к захвату Asphalt Princess и любым другим аналогичным происшествиям в регионе.

«Сообщения об «инцидентах» в Персидском заливе и более широком регионе кажутся крайне подозрительными. Подтверждая нашу твердую приверженность региональной стабильности и безопасности на море, Иран готов предложить помощь в случае любых морских аварий», — написал он на своей странице в Twitter, комментируя сообщения британских СМИ.

Продолжение антииранской истерии

Инцидент с Asphalt Princess произошел спустя несколько дней после того, как недалеко от берегов Омана подвергся нападению танкер-химвоз Mercer Street, находящийся под управлением израильской компании Zodiac Maritime. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в порт Фуджейра. В результате атаки погибли граждане Великобритании и Румынии.

Прибывшие на подмогу Mercer Street американские военные после осмотра судна заявили, что первые признаки «ясно указывают» на удар беспилотника. Руководство Израиля также незамедлительно возложило ответственность на Тегеран. Премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет заявил, что международное сообщество не должно оставаться безучастным к действиям Исламской Республики, и назвал нападение «серьезной ошибкой» Ирана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 августа подтвердил, что Вашингтон в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовит коллективный ответ Тегерану на атаку.

Саид Хатибзаде отверг причастность Ирана к произошедшему. По его словам, представители Израиля своей агрессивной риторикой стараются отвлечь внимание общественности от реальных фактов и отсутствия каких-либо реальных доказательств участия иранских сил в данных инцидентах. Дипломат предостерег, что в западных и израильских СМИ могут появляться ложные новости касательно вовлеченности Тегерана в нападения на суда.

 

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