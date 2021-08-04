Захватчики покинули танкер Asphalt Princess в Оманском заливе

Фуджейра, 4 июля. Вооруженные люди, захватившие танкер Asphalt Princess у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Оманском заливе, покинули судно. Об этом сообщила Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

«Высадившиеся на борт покинули судно. Танкер в безопасности. Инцидент завершен», — говорится в заявлении.

UKMTO также призвала другие суда соблюдать осторожность при прохождении данного участка.

WARNING 001/AUG/2021 Update 002



Category: Incident – Potential Hijack – Non Piracy



Description: Boarders have left the vessel. Vessel is safe. Incident completehttps://t.co/toURu6jSzg#MaritimeSecurity #marsec pic.twitter.com/IvC44GOiic — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) August 4, 2021

Обвинения в адрес Ирана

Накануне вечером СМИ сообщили, что следовавшее под флагом Панамы судно было захвачено неизвестными вооруженными людьми в Оманском заливе, в 97 км от эмирата Фуджейра. Оно направлялось из города Хаур-Факкан (ОАЭ) в порт Сухар в Омане. По данным источников канала Sky News, группа из восьми или девяти вооруженных лиц поднялась на борт корабля Asphalt Princess, выключила системы слежения и увела его в неизвестном направлении.

«Мы в срочном порядке расследуем инцидент на судне у берегов ОАЭ», — заявил представитель МИД Великобритании.

Британское издание Lloyds List Maritime Intelligence выпустило сообщение, согласно которому танкеру было приказано идти в Иран. Однако других подтверждений данной информации не появлялось.

Sky News reporting an attack on a vessel off the UAE coast.https://t.co/erGmPD2Gzq

The UKMTO report:https://t.co/AP1eAhnhvk pic.twitter.com/Woc4NnCMX6 — Stuart Wallace (@StuartLWallace) August 3, 2021

Достоверных данных о захватчиках нет. Тем не менее лондонская газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве Соединенного Королевства, указала на возможную причастность Тегерана к инциденту. Спецслужбы Великобритании предполагают, что в захвате тем или иным образом принимали участие иранские военнослужащие или их союзники. Кроме того, по данным издания, танкер принадлежит Prime Tankers LLC — той же компании, которая владела судном MT Riah, захваченным Ираном в 2019 году.

#UK government source told @DRoseMoS officials are working on the assumption that #Iran — or one of its proxy militant groups — was behind the seizing of the Asphalt Princess. via @thetimes @larisamlbrown https://t.co/J2WiINN1B6 — Siavosh Hosseini (@siavoshhosseini) August 3, 2021

Иран ни при чем

Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитное иранское военно-политическое формирование — отрицает причастность к инциденту в Оманском заливе. По мнению представителей КСИР, все обвинения являются предлогом для «враждебных действий» против Тегерана.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде также отверг вовлеченность Исламской Республики к захвату Asphalt Princess и любым другим аналогичным происшествиям в регионе.

«Сообщения об «инцидентах» в Персидском заливе и более широком регионе кажутся крайне подозрительными. Подтверждая нашу твердую приверженность региональной стабильности и безопасности на море, Иран готов предложить помощь в случае любых морских аварий», — написал он на своей странице в Twitter, комментируя сообщения британских СМИ.

Reported "incidents" in the Persian Gulf and broader region appear utterly suspicious.



Reaffirming our strong commitment to regional stability & maritime security, Iran stands ready to offer assistance in case of any maritime accidents. — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) August 3, 2021

Продолжение антииранской истерии

Инцидент с Asphalt Princess произошел спустя несколько дней после того, как недалеко от берегов Омана подвергся нападению танкер-химвоз Mercer Street, находящийся под управлением израильской компании Zodiac Maritime. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в порт Фуджейра. В результате атаки погибли граждане Великобритании и Румынии.

Our statement on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/V7L4fBmnEQ — Zodiac Maritime (@Zodiac_Maritime) July 30, 2021

Прибывшие на подмогу Mercer Street американские военные после осмотра судна заявили, что первые признаки «ясно указывают» на удар беспилотника. Руководство Израиля также незамедлительно возложило ответственность на Тегеран. Премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет заявил, что международное сообщество не должно оставаться безучастным к действиям Исламской Республики, и назвал нападение «серьезной ошибкой» Ирана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 августа подтвердил, что Вашингтон в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовит коллективный ответ Тегерану на атаку.

Саид Хатибзаде отверг причастность Ирана к произошедшему. По его словам, представители Израиля своей агрессивной риторикой стараются отвлечь внимание общественности от реальных фактов и отсутствия каких-либо реальных доказательств участия иранских сил в данных инцидентах. Дипломат предостерег, что в западных и израильских СМИ могут появляться ложные новости касательно вовлеченности Тегерана в нападения на суда.