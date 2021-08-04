Кондиционер — техника незаменимая, причем не только летом, но и зимой. Он может охладить воздух в помещении или подогреть его до комфортной температуры. Может высушить комнату, если влажность в ней повышена. Этими возможностями обладает подавляющее большинство моделей, представленных на рынке, но их ценовой диапазон серьезно отличается.

Среди них есть очень дорогие и совсем дешевые. В чем же между ними разница? Как правильно выбрать кондиционер, который не разочарует и будет уверенно работать долгие годы? И на какие характеристики точно нужно обратить внимание?

Журналист ФАН разобрался в этих вопросах и составил подробный алгоритм действий при выборе кондиционера для дома и квартиры.

Виды кондиционеров

По назначению выделяют устройства бытовые, полупромышленные и промышленные. Для квартир и домов предназначены первые. Сегмент бытовых кондиционеров — самый большой, разнообразный и самый привлекательный. Именно в нем представлены модели, которые работают на виду, а значит, покупатели предъявляют высокие требования к дизайну техники. Аккуратный и стильный вид, оригинальные дизайнерские решения от широкой палитры цветов до необычного украшения корпуса — все это можно найти в линейках бытовых кондиционеров.

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Эту технику можно разделить на три группы.

Оконные кондиционеры

Появились на рынке первыми, потому получили широкое распространение. Но сегодня уже практически не используются: и покупатели, и производители отдают предпочтение другому типу систем.

Оконные кондиционеры представляют собой моноблочные агрегаты, которые устанавливают в проем в стене или укрепленную оконную раму. У них много недостатков, главный из который — шум во время работы. Кроме того, мощность агрегатов невысока, они способны охладить только одну комнату. А установка в окно уменьшает его площадь и затемняет помещение.

Мобильные кондиционеры

Эти устройства привлекательны тем, что не требуют специальной установки. Теоретически их можно перемещать из помещения в помещение и охлаждать только те комнаты, которые необходимо. На практике же мобильные кондиционеры не так удобны, как представляется на первый взгляд.

Во-первых, они шумные: компрессор и вентилятор находятся в одном блоке, а потому во время работы устройства ни отдохнуть, ни уснуть точно не получится. Шумит оно, как пылесос, уровень шумовой нагрузки составляет не менее 45-55 дБ.

Во-вторых, мобильность агрегатов ограничивается необходимостью выводить на улицу трубку, по которой из помещения удаляются конденсат и горячий воздух. Эту трубку можно выставить в приоткрытое окно, но тогда и эффективность охлаждения будет низкой. Можно сделать в стекле специальное отверстие, вставить гибкий шланг в него и выполнить герметизацию. Но тогда ни о какой мобильности речь уже не идет: устройство будет располагаться там, где есть вывод на улицу.

По этой причине мобильные кондиционеры есть смысл использовать лишь в том случае, если установить стационарный невозможно или нерационально. Чаще всего их применяют как временные решения для дачи или съемного жилья, где не планируется установка стационарного устройства.

Сплит-системы

Самый современный вариант кондиционера для дома и квартиры. Сплит-системы состоят из двух блоков:

внутренний — компактный, аккуратный и эстетичный; его, как правило, размещают на стене недалеко от окна;

внешний — крупный, располагают на фасадной части здания; именно во внешнем блоке и находятся самые шумные элементы конструкции кондиционера — компрессор и вентилятор. Но так как во время работы устройства окна в помещении закрыты, этот шум практически не слышен, не мешает ни разговаривать, ни отдыхать, ни смотреть телевизор.

Сплит-системы всегда оснащены одним наружным блоком, но количество внутренних может быть разным. Большинство бытовых моделей включают один наружный и один внутренний. Такие могут использоваться как для охлаждения одной комнаты, так и квартиры целиком, если мощности устройства достаточно для покрытия площади квартиры и в ней нет перегородок, мешающих движению воздуха. Для однокомнатной квартиры, студии или небольшой «двушки», где нет необходимости закрывать двери, достаточно сплит-системы с одним внутренним блоком.

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Если же речь идет о выборе сплит-системы для частного дома — двухэтажного или с большим количеством комнат, а также об охлаждении трех-, четырехкомнатной квартиры, есть смысл рассмотреть покупку мульти-сплит системы. У нее один внешний блок, а вот количество внутренних может составлять от двух до пяти. Это значит, что установить их получится в разных помещениях и обеспечить в них комфортную температуру. При этом не потребуется ставить на фасад дома несколько внешних блоков, что более эстетично, дешевле в установке и обслуживании.

Преимущества сплит-систем в сравнении с другими типами кондиционеров:

тихая работа — все шумные элементы устанавливаются на улице;

компактность — внутренний блок всегда небольшой и аккуратно располагается на стене;

удобство использования — агрегат не нужно переносить или специально подключать перед применением, достаточно включить его в розетку и нажать кнопку на пульте;

многофункциональность — именно в таких моделях реализованы функции охлаждения и обогрева, а также другие полезные опции: антиаллергенный режим, ионизация, осушение, режим сна с максимально тихой работой, выбор интенсивности обдува, быстрое охлаждение.

Системы требуют минимального обслуживания. Достаточно один раз в две недели промывать сетки, установленные во внутреннем блоке, где может скапливаться пыль. И раз в год — желательно весной — выполнять профилактическое обслуживание: проверить уровень хладагента, промыть внешний блок от загрязнений. Это позволит технике работать бесперебойно долгие годы.

Как правильно выбрать сплит-систему

Устройства различаются по мощности, напряжению, типу работы компрессора. Эти факторы нужно учитывать при выборе техники для дома.

Мощность и площадь покрытия

Чем выше мощность, тем большую площадь система сможет охладить. Принято считать, что на каждые 10 кв. м площади помещения нужен 1 кВт мощности. Но производители уже давно не заставляют покупателя проводить расчеты самостоятельно. У каждой модели площадь покрытия указана в технических характеристиках, при выборе техники важно следовать этой рекомендации производителя.

Нет смысла покупать для квартиры площадью 25 кв. м сплит-систему, рассчитанную на 40 кв. м. Во-первых, чем выше мощность, тем агрегат дороже, а во-вторых, пользоваться такой будет некомфортно: во время работы в помещении будет то слишком холодно, то очень жарко. По этой же причине нельзя выбирать для большого помещения маломощный агрегат: он просто не справится со своей задачей, не сможет качественно охладить пространство.

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Напряжение

Здесь все просто: для квартиры и дома нужна система, рассчитанная на работу под напряжением 220 В. Модели более высокого напряжения предназначены для полупромышленной и промышленной эксплуатации. В жилых помещениях они не используются.

Тип компрессора

По этому признаку устройства разделяют на:

обычные;

инверторные.

Принцип работы обычного кондиционера следующий: в режиме охлаждения запускаются компрессор и вентилятор. Пользователь с помощью пульта задает необходимый максимум температуры в помещении, например, 22 или 24 градуса. Поток воздуха, который выходит из внутреннего блока, значительно холоднее, его температура находится в диапазоне 8–12 градусов. Этот поток «разбавляет» воздух в комнате, он становится прохладнее, а когда температура достигает заданной пользователем величины, компрессор отключается, а включается лишь тогда, когда датчик зафиксирует повышение температуры.

Это значит, что обычный кондиционер работает:

скачками — то включается, то отключается;

с разным расходом электроэнергии в ходе цикла охлаждения — при запуске компрессора энергии нужно больше;

в помещении может быть то слишком прохладно, когда дует холодный поток воздуха, то слишком жарко, когда компрессор отключен.

Инверторный кондиционер работает иначе. При включении, чтобы быстро нагнать заданную пользователем температуру, он трудится на высокой мощности. Но когда параметры воздуха приближаются к необходимым, он мощность снижает и работает в поддерживающем режиме. Компрессор при этом не отключается, что сокращает потребление электроэнергии на 25-30%. А потока холодного воздуха при его работе нет: температура поддерживается комфортной в течение всего времени. Это придает инверторному кондиционеру преимущества:

меньший расход электроэнергии;

отсутствие «сквозняков»;

максимально тихая работа в течение всего цикла охлаждения без периодических включений и отключений.

Факт. Инверторные кондиционеры дороже обычных. Разница в стоимости может составлять 30-50%. Кроме того, они сложнее и дороже в ремонте: нередко после скачка напряжения электросети восстановить «умную» технику не удается, и агрегат приходится менять на новый.

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Какой кондиционер лучше выбрать для квартиры и дома

Чтобы сделать правильный выбор, придерживайтесь этих рекомендаций.

Выбирайте сплит-систему

В отличие от оконных и мобильных кондиционеров, она работает тихо и обладает спектром удобных функций. Лучшего решения для жилых помещений на рынке не существует.

Определитесь с типом техники

Мульти-сплит станет верным выбором для трех-, четырехкомнатной квартиры и большого дома. Обычная сплит-система подойдет для однокомнатной студии и небольшой двухкомнатной квартиры.

Уточните площадь помещений

Покупайте лишь тот кондиционер, который предназначен для работы с такой площадью. Более или менее мощные будут некомфортны в эксплуатации.

Взвесьте свои требования

Если вам важны экономичность техники и отсутствие «сквозняков», остановите свой выбор на инверторной модели. Такие рекомендуют устанавливать в помещениях, где часто находятся дети или пожилые люди. Отсутствие потока холодного воздуха исключает риск простыть под кондиционером.

Эти же модели удобны для использования в спальне, так как создают комфортные условия для отдыха без перепадов температур.

Обратите внимание на уровень шума

Если выбираете модель в спальню, он должен быть максимально низким. Комфортное значение 18-20 дБ. Модели, которые работают громче, могут вызывать дискомфорт и мешать уснуть.

Присмотритесь к дополнительным возможностям

Производители предлагают специальные модели для аллергиков и людей, склонных к частым простудным заболеваниям. В них используются дезодорирующий фильтр и система уничтожения вирусов, бактерий, аллергенов. Во время работы устройство не только охлаждает, но и очищает воздух в помещении, делая его безопасным.

Убедитесь в достаточной гарантии

Кондиционер — техника дорогая, а потому чем дольше она работает, тем лучше. Единственный показатель ее долговечности — гарантия производителя.

Откажитесь от устройства, на которое производитель предлагает гарантию 1 год. Это значит, что через год модель может выйти из строя, и покупать кондиционер придется снова. Производители качественной техники предоставляют на нее гарантию минимум 2-3 года.

Узнайте, есть ли в вашем городе сервисные центры

Климатическую технику нужно раз в год обслуживать. Если этого не делать, производитель может отказать в гарантийном ремонте в случае поломки. Обслуживание должны проводить представители официального сервисного центра, поэтому выбирайте модель только того бренда, который предлагает такую возможность в вашем городе.

Наличие сервисного центра в непосредственной близости исключает и другую проблему: если в течение гарантийного периода с техникой что-то произойдет, снимать кондиционер самостоятельно и отправлять его за свой счет в другой город не потребуется.

А чтобы техника служила долго, используйте при подключении ее к сети стабилизатор напряжения. Перепады напряжения могут быть фатальными для инверторных сплит-систем. Небольшой блок в розетке, в которую включается кондиционер, защитит от скачков напряжения и избавит от необходимости дорогостоящего ремонта.