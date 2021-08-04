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Специальная комиссия изучит детали инцидента с российским модулем «Наука» на МКС

  /   Обновлено: 04 августа 2021 11:39
Технологии
Специальная комиссия изучит детали инцидента с российским модулем «Наука» на МКС
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 4 августа. Причины самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» после стыковки с МКС будет изучать специальная комиссия.

Такое заявление сделал исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев. По его словам, данный инцидент мог произойти из-за особых алгоритмов модуля, которые сработали при приведении системы управления в исходное состояние после стыковки.

«Для безопасности сработал алгоритм, включающий двигатели на отвод», — предположил Крикалев.

«Наука» причалила к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции 29 июля. Однако спустя три часа после стыковки на «Науке» самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Угрозы экипажу станции не было.

Ранее в Роскосмосе назвали дату перестыковки космического корабля «Ю. А. Гагарин» с модуля «Рассвет» на блок «Наука».

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