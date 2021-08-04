Региональный президент VISA прибыл в Судан с двухдневным визитом

Хартум, 4 августа. Региональный президент по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке (СЕМЕА) компании VISA Эндрю Торре прибыл в Судан с двухдневным визитом. Он намерен провести ряд встреч для оценки возможностей республики к внедрению глобальных платежных систем.

В первую очередь председатель корпорации посетит заседание с партнерами банков и финансовых институтов, а также переговорит с высокопоставленными правительственными чиновниками. Главной темой беседы станут аспекты тесного сотрудничества.

Региональный президент CEMEA сосредоточит внимание на стимулировании приема цифровых платежей как через банкоматы, так и через POS-сети. Он также планирует запустить новые продукты и услуги для суданских потребителей и продавцов.

«VISA уже тесно сотрудничает с восемью лицензированными партнерами в Судане, чтобы помочь создать более инклюзивную и мощную экономику», — говорится в пресс-релизе компании.

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Эндрю Торре добавил, что готов поддержать восточноафриканское государство на пути к трансформации по расширению доступа к глобальной экономической интеграции, чтобы больше потребителей и предприятий могли пользоваться преимуществами цифровых платежей.

Первая карта VISA официально выпущена в Судане 31 марта. Ее обладателем стал премьер-министр Абдалла Хамдок. Он назвал это мероприятие «символом долгожданного возвращения республики в мировую экономику после почти 30-летних санкций».

Хартум находился в черном списке США с 1993 года. Вашингтон обвинял страну в пособничестве терроризму. В январе госсекретарь Майк Помпео подписал постановление о снятии ограничительных мер с восточноафриканского государства.