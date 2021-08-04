Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 12:54
12:50
Экономика
Продажи автомобилей в России сократились в июле на 10%
12:50
Спорт
Смерть тети стала причиной снятия гимнастки Симоны Байлз с Олимпиады
12:48
Спорт
Заур Угуев из России вышел в финал Олимпиады по вольной борьбе
12:47
Общество
Внимание на мурлык: как отметить Всемирный день кошек в 2021 году
12:46
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали на севере Израиля
12:41
Общество
Климатолог Чернокульский назвал главное негативное последствие волн жары
12:41
Происшествия
Две маленькие девочки попали в больницу после ДТП в Ленобласти
12:35
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
12:35
Африка
Египет поддержал «исторические меры» президента Туниса на пути к стабильности
12:35
Происшествия
Ректор Самарского экономического университета пойдет под суд за мошенничество
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 4 августа, праздники, факты, люди
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 4 августа, праздники, факты, люди

4 августа православные отмечают праздник святой равноапостольной Марии Магдалины. По Евангелию, одна из жен-мироносиц в прошлом вела грешную жизнь, но раскаялась и стала верной ученицей Иисуса Христа. Частицы мощей святой находятся в Италии, Франции и Израиле.

В 1662 году в Москве произошло восстание городских низов. Около 10 000 крестьян, солдат и простых новгородцев вышли на улицы. Бунт был вызван ростом налогов в годы русско-польской войны и выпуском обесценивавшихся по сравнению с серебряными медных монет.

Какой важный этап в жизни вождя русской революции наступил в этот день и кто из американских лидеров появился на свет 4 августа — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / «Этот день в истории». Что произошло 4 августа, праздники, факты, люди
россия культура история этот день в истории
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru