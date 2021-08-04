«Этот день в истории». Что произошло 4 августа, праздники, факты, люди

4 августа православные отмечают праздник святой равноапостольной Марии Магдалины. По Евангелию, одна из жен-мироносиц в прошлом вела грешную жизнь, но раскаялась и стала верной ученицей Иисуса Христа. Частицы мощей святой находятся в Италии, Франции и Израиле.

В 1662 году в Москве произошло восстание городских низов. Около 10 000 крестьян, солдат и простых новгородцев вышли на улицы. Бунт был вызван ростом налогов в годы русско-польской войны и выпуском обесценивавшихся по сравнению с серебряными медных монет.

Какой важный этап в жизни вождя русской революции наступил в этот день и кто из американских лидеров появился на свет 4 августа — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».