Минимальная стоимость школьного набора снизилась в России

Москва, 4 августа. Минимальная стоимость школьного комплекта для детей к новому учебному году уменьшилась в Российской Федерации.

Показатель снизился на 15-20%, заявили журналистам представители Wildberries, Ozon и «Сбермегамаркета». Школьный набор в среднем обойдется родителям в 2000 рублей.

«Минимальная стоимость базового набора школьника в июле 2021 года составила 2130 руб. В эту сумму вошли универсальный комплект школьной формы и обуви, рюкзак и канцелярские товары», — пишет ТАСС.

Сотрудники Wildberries рассказали, что минимальная стоимость школьного комплекта упала благодаря активному переходу производителей и продавцов в онлайн-сегмент. Их число на платформе увеличилось за год в 5,5 раза, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Российские ретейлеры начали принимать платежи по картам «Мир» в интернете. Реализация функционала ожидается в Ozon и Wildberries.