Прокуратура поможет детям получить денежную компенсацию в Кемеровской области

Кемерово, 4 августа. Жительница Кузбасса обратилась в надзорное ведомство касательно выплаты морального ущерба. Прокуратура по итогам проверки выступила истцом по защите прав детей.

Правоохранители выяснили, что железнодорожный состав насмерть сбил мужчину, на содержании у которого были пять детей. Прокуратура посчитала, что несовершеннолетним полагается компенсация. Ведомство направило в суд исковые заявления против крупной компании с требованием выплатить 1,5 миллиона рублей за причиненный моральный вред.