Белорусские пограничники обнаружили умирающего мигранта у границы с Литвой

Минск, 4 августа. Мужчина восточной внешности был обнаружен в тяжелом состоянии рядом с литовской границей. Белорусские пограничники оказали ему первую помощь, но он скончался.

Пограничники зафиксировали переход мигрантов из Литвы через белорусскую границу. Состояние многих беглецов было очень тяжелым, на телах зафиксированы травмы различной степени тяжести.

Накануне в госпогранкомитете заявили, что десятки человек были насильно выдворены из европейских стран за последние сутки. Многие потерпевшие травмированы и находятся в подавленном морально-психологическом состоянии.

Ранее стало известно, что сотрудники пограничной службы Литвы применили грубую силу против нелегальных мигрантов. Потерпевшие рассказали, что их били дубинками и электрошокерами, отобрали все деньги и телефоны.