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Китайцы посоветовали Пекину задуматься о покупке российского ЗРК С-500

  /   Обновлено: 04 августа 2021 11:04
Армия
Китайцы посоветовали Пекину задуматься о покупке российского ЗРК С-500
Пресс-служба ЗВО

Пекин, 4 августа. Пекин должен всерьез задуматься о покупке новейшего российского зенитно-ракетного комплекса С-500, когда он появится на мировом рынке вооружений, советуют эксперты из КНР.

Москва продемонстрировала новый ЗРК С-500 «Прометей», вокруг которого давно велись дискуссии в международном экспертном сообществе, отметил военный аналитик из Китая Линь Сэнь в статье для издания The Paper. После всех испытаний «Прометей» появится на вооружении российской армии, отметил автор публикации. Он привел слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что тестирование С-500 близится к концу. Сэнь уточнил, что первый ЗРК должен появиться у военных уже в нынешнем году, в следующем году комплекс должны принять на вооружение, а в 2025 году планируется массовое его производство. В первой партии будет десять единиц, четыре из которых будут охранять воздушное пространство над Москвой.

Новейший ЗРК рассчитан на противодействие самым разным угрозам с воздуха, отметил журналист. Он напомнил, что развитие военных технологий привело к размытию границ между воздушным и космическим пространствами, что учитывается при создании современных систем ПВО. Эксперт также обратил внимание и на распространение стелс-технологий.

Разработки СССР и России оказали большое влияние на противовоздушную оборону Китая, считает аналитик. Автор статьи подчеркнул, что Пекин закупал такие системы, как С-75, С-300 и С-400 советского и российского производства. В последние годы китайские инженеры разработали собственные системы ПВО, однако они даже и рядом не стояли с С-500, способным бороться с воздушными и космическими угрозами, заявил Сэнь. По мнению журналиста, как только «Прометей» появится в экспортном варианте, китайские власти должны купить новые российские комплексы.

Ранее ЗРК С-500 был протестирован на полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области, пишет сайт 360tv.ru. В ходе испытаний был осуществлен перехват баллистической цели. По словам представителей Министерства обороны России, комплексу удалось успешно ликвидировать «угрозу».

Кроме того, «Прометея» высоко оценили военные аналитики из Италии. Они подчеркнули, что Москва не просто провела модернизацию С-400, а разработала совершенно новый образец, способный защитить небо от любого воздушно-космического вооружения.

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