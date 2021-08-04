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Пожар в многоквартирном доме унес жизни мужчины и ребенка в Бурятии
Происшествия
Пожар в многоквартирном доме унес жизни мужчины и ребенка в Бурятии
pixabay.com

Улан-Удэ, 4 августа. Четыре человека пострадали в результате крупного пожара в многоквартирном доме в городе Кяхта. Позже 41-летний мужчина и пятилетняя девочка скончались в больнице.

Огонь вспыхнул рано утром в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Многие семьи покинули здание самостоятельно. Жильцов четвертого и пятого этажей эвакуировали спасатели.

Сотрудники МЧС России при помощи подъемника вывели из огня 12 человек, четверо из них были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, два человека скончались в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС по Республике Бурятия.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины трагедии. По словам соседей, в пострадавшей квартире всю ночь отмечали получение пособия в размере 10 тыс. рублей, выделенного школьникам правительством России.

Пять человек, в том числе один ребенок, погибли при пожаре в одном из частных домов Смоленской области.

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