Пожар в многоквартирном доме унес жизни мужчины и ребенка в Бурятии

Улан-Удэ, 4 августа. Четыре человека пострадали в результате крупного пожара в многоквартирном доме в городе Кяхта. Позже 41-летний мужчина и пятилетняя девочка скончались в больнице.

Огонь вспыхнул рано утром в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Многие семьи покинули здание самостоятельно. Жильцов четвертого и пятого этажей эвакуировали спасатели.

Сотрудники МЧС России при помощи подъемника вывели из огня 12 человек, четверо из них были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, два человека скончались в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС по Республике Бурятия.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины трагедии. По словам соседей, в пострадавшей квартире всю ночь отмечали получение пособия в размере 10 тыс. рублей, выделенного школьникам правительством России.

Пять человек, в том числе один ребенок, погибли при пожаре в одном из частных домов Смоленской области.